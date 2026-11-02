È morta Erminia Manfredi, vedova di Nino

"Ciao grande "Minia", moglie, madre e donna straordinaria. Sarai sempre nel nostro cuore". Così Luca Manfredi ha annunciato su Facebook la morte della madre, Erminia. Nata a Taormina il 4 novembre 1931, Erminia Ferrari Manfredi è stata una modella, costumista e scenografa. Aveva sposato Nino Manfredi nel 1955, un legame durato fino alla morte dell'attore, nel 2004. Insieme hanno avuto tre figli: Luca, Roberta e Giovanna. Tra i film nei quali ha lavorato come costumista ci sono Il Giocattolo, Cafè Express, Nudo Di Donna e Spaghetti House.