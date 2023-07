Morta l'attrice Juliette Mayniel, madre di Alessandro Gassmann | Il figlio sui social: "Non ci sei più e ci sarai sempre"

E' morta a 87 anni l'attrice francese Juliette Mayniel, madre di Alessandro Gassmann.

Ne dà notizia lo stesso attore, figlio di Vittorio Gassman, che in un post su Twitter scrive: "Non ci sei più e ci sarai sempre. Ti voglio bene, buon viaggio mamma". Mayniel è stata vincitrice nel 1960 di un Orso d'argento come migliore attrice al Festival di Berlino, per l'interpretazione del film "Storia di un disertore".