Morgan si mette in gioco con la nuova generazione: "Parte la mia rivoluzione culturale"

Cosa è cambiato allora? Il punto di svolta è stato proprio "Rutti", presentata in anteprima all'ultimo Concertone del Primo Maggio. "E' una canzone che ho scritto di recente, non faceva parte di tutto quell'archivio che ho creato negli anni scorsi - ha spiegato -. Mi sono trovato questo testo che nemmeno ricordavo di aver scritto, una di quelle cose che scrivo in dormiveglia e ho provato a strimpellarci sopra una cosa facendo un po’ il verso a De Andrè, pensando alla sua 'Un giudice'. Poi l'ho mandata a Pico Cibelli (presidente e ad di Warner Music Italy - ndr) che mi ha detto 'ma questa è una hit!'". Da lì qualcosa è scattato con l'idea di mettersi alla prova con il mondo esterno, uscendo dalla dimensione che si era creato. Ma con un obiettivo alto. "Voglio dialogare con quella che oggi viene chiamata canzone e che invece spesso non è - dice Morgan -. Oggi si trascura completamente l'armonia, ci si muove come se gli accordi non esistessero. Tutta la trap è costruita sugli accordi di 'No Woman, No Cry' di Bob Marley, che poi sono gli stessi di 'Let It Be' dei Beatles". Ma non è solo questione di composizione. "Oggi è cambiato tutto, dalla lunghezza delle canzoni alla modalità in cui vengono presentate - prosegue - io voglio dialogare con questo nuovo mondo senza rimpiangere il vecchio come fanno certi miei colleghi. Provando a portare un contributo per il ripristino dei valori umanistici contro la tecnocrazia". E il primo assaggio di questo dialogo con il mondo di oggi dovrebbe essere il prossimo singolo, in cui il cantautore sarà affiancato da Chiello e Achille Lauro.