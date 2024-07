La compagna di Morgan rompe il silenzio e interviene: "Mai nessuna violenza"

Non sarebbe mai andato nella via della casa della sua ex e non si sarebbe mai avvicinato a lei. Alessandra Cataldo, attuale compagna di Marco Castoldi, in arte Morgan, al sito Mowmag parla per la prima volta della vicenda su cui è in corso da quattro anni un processo al tribunale di Lecco e prende totalmente le difese del padre di sua figlia. Nel 2020 Morgan, secondo l'accusa, avrebbe commesso il reato di stalking ai danni della sua ex, l'artista Angelica Schiatti, attuale fidanzata di Calcutta. Per Cataldo nulla di tutto questo: "Ho deciso di parlare perché io c’ero. A differenza vostra che leggete due messaggi che fanno alludere a cose mai successe".