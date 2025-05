"Mirano Summer Festival", sul palco da Fiorella Mannoia a Noemi

Più spazio tra musica, socialità e buon cibo Il Summer si “veste di nuovo”: l’area dei Campi Sportivi di Mirano sarà trasformata in una grande arena a cielo aperto, pensata per accogliere e far vivere l’estate miranese in uno spazio all’aperto, anche a chi non assiste ai concerti. Il nuovo look è stato scelto per garantire comfort e vivibilità all’insegna della qualità, con una disposizione degli spazi che rende tutto più arioso, nello stile tipoco dei festival dell’estate.