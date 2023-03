"Miracolous", arriva a Milano il musical di Ladybug e Chat Noir

Al teatro Arcimboldi, il 25 e il 26 marzo va in scena il musical con protagonisti Ladybug e Chat Noir , personaggi di una delle serie animate più amate da tutti i bambini. I due beniamini dei più piccoli, e i loro amici, prenderanno vita in un live-action show basato sulla famosa serie che ha accattivato milioni di bambini e famiglie in tutto il mondo. "Miraculous Ladybug - Il Musical" è pieno di magia, storie spettacolari e scene di lotta, e darà vita a più di trenta personaggi, tra i quali spiccano Marinette, Adrien, Chloe, Sabrina e Alya.

La stravaganza musicale di DeAPlaneta Entertainment, impresa leader in Europa nell’intrattenimento giovanile, e Proactiv Entertainment, leader spagnolo nella produzione e organizzazione di spettacoli per famiglie, è stata creata da zero dai migliori professionisti in ambito nazionale e internazionale, e Jeremy Zag, creatore e produttore del fenomeno mondiale Miraculous, ha partecipato attivamente alla stesura del copione, ai dialoghi e ai brani inediti.

Il live-action show è andato in scena per la prima volta in Spagna nel 2019, e comincia la propria nuova tournée a Buenos Aires, Argentina prima dell’uscita della quinta stagione della serie e del lancio del film d’animazione da più di 100 milioni di dollari.