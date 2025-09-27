Il presidente della Regione Lombardia contro la decisione degli organizzatori
© Dal Web
Il docufilm “Miracolo Milano” è stato escluso dal "Festival del cinema" di Roma. “Era già tutto previsto” commenta il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, usando le parole di una celebre canzone. “Gli organizzatori della manifestazione in programma nella capitale - prosegue il governatore - con una visione quantomai miope e provinciale, hanno deciso di non dare spazio alla più importante città della Lombardia che negli ultimi anni - ancora di più - ha assunto un valore di carattere internazionale unico nel nostro Paese, che la pone come riferimento di caratura mondiale in ogni ambito”.
“Ce ne faremo una ragione - prosegue Attilio Fontana - sicuri che il successo del docufilm, che in ogni caso sarà presentato ufficialmente anche a Roma, ma in una sede molto più autorevole e prestigiosa, quale Senato della Repubblica, renderà ancor più evidente la decisione piccola piccola degli organizzatori del Festival”.
"Questo lavoro è nato per raccontare la bellezza di una città che ha saputo trasformare il dolore in forza. A chi la riduce a un fenomeno secondario rispondiamo con i fatti: ‘Miracolo Milano’ non è un'operazione culturale di parte, ma un tributo al coraggio e al lavoro. Ecco perché lo porteremo ovunque, in Italia e all'estero", ha affermato Renato Farina, autore del libro che ha ispirato il docufilm.
Commenti (0)