Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
Fuori il docufilm

“Miracolo Milano” escluso dal Festival di Roma, Fontana: “Scelta miope”

Il presidente della Regione Lombardia contro la decisione degli organizzatori

27 Set 2025 - 15:23
© Dal Web

© Dal Web

Il docufilm “Miracolo Milano” è stato escluso dal "Festival del cinema" di Roma. “Era già tutto previsto” commenta il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, usando le parole di una celebre canzone. “Gli organizzatori della manifestazione in programma nella capitale - prosegue il governatore - con una visione quantomai miope e provinciale, hanno deciso di non dare spazio alla più importante città della Lombardia che negli ultimi anni - ancora di più - ha assunto un valore di carattere internazionale unico nel nostro Paese, che la pone come riferimento di caratura mondiale in ogni ambito”.

“Ce ne faremo una ragione - prosegue Attilio Fontana - sicuri che il successo del docufilm, che in ogni caso sarà presentato ufficialmente anche a Roma, ma in una sede molto più autorevole e prestigiosa, quale Senato della Repubblica, renderà ancor più evidente la decisione piccola piccola degli organizzatori del Festival”. 

"Questo lavoro è nato per raccontare la bellezza di una città che ha saputo trasformare il dolore in forza. A chi la riduce a un fenomeno secondario rispondiamo con i fatti: ‘Miracolo Milano’ non è un'operazione culturale di parte, ma un tributo al coraggio e al lavoro. Ecco perché lo porteremo ovunque, in Italia e all'estero", ha affermato Renato Farina, autore del libro che ha ispirato il docufilm.
 

Ti potrebbe interessare

festival del cinema di roma
attilio fontana
cinema

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema