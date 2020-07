Mina, hacker in azione: nel mirino il suo profilo Facebook

Hackerato il profilo Facebook di Mina Italy Photo Press 1 di 11 IPA 11 di 11 ufficio-stampa 11 di 11 IPA 11 di 11 IPA 11 di 11 -olycom 11 di 11 IPA 11 di 11 Italy Photo Press 11 di 11 IPA 11 di 11 IPA 10 di 11 IPA 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

La pagina Facebook di Mina è presa di mira da uno o più hacker nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Sconoscuti hanno preso possesso della pagina e vi hanno pubblicato video di bambini e di persone in viaggio. Il tutto è stato poi rimosso, Massimo riserbo su chi ci sia dietro una simile azione che va avanti ancora. Lo staff della cantante non è ancora tornato in possesso della pagina social.