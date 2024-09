Milano, al Teatro Alcione si alza il sipario su “Orbits Dialogues with intelligence”

“Nel mondo del lavoro l’impatto dell’AI generativa e conversazionale è stato pervasivo: non c’è settore o funzione che non ne sia coinvolto”, dichiara Anna Gionfriddo, Amministratrice Delegata di ManpowerGroup Italia, che sostiene e promuove il progetto Orbits Dialogues with intelligence. “Durante la nostra Annual Conference “The Exchange”, aperta dall’intervento di Luciano Floridi, abbiamo presentato la nostra ricerca sull’approccio di aziende e persone con l’intelligenza artificiale, che evidenza diversità tra le aspettative delle prime, più ottimiste, e il sentiment di chi lavora, in cui prevale la cautela e l’idea che l’AI possa portare a una diminuzione progressiva dei posti di lavoro. I nostri studi ci dicono che l’AI creerà più posti rispetto a quanti ne sostituirà: noi crediamo che il pilastro fondamentale sia sempre l'essere umano, e che lo sarà anche con l'intelligenza artificiale. L’unica strada per un futuro del lavoro più sostenibile e per creare più fiducia nelle persone consiste nell’investire sulle competenze, sul valore e sul talento. Le aziende dovranno sempre più assumersi questa responsabilità e prevedere per le proprie persone e per quelle in ingresso programmi di formazione solidi e continuativi, perché l’evoluzione è continua, non è un processo che inizia e finisce oggi”.