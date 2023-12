A Milano Fedez e Chiara Ferragni "accendono" "A Christmas Magic", il parco natalizio delle meraviglie

Nella serata del 6 dicembre ha avuto luogo uno speciale opening con invitati d’eccellenza, super ospiti Chiara Ferragni e Fedez , che hanno acceso l’incantato Magic Tree dando vita per magia a tutto il parco, in una festa di luci, musica e coreografie suggestive. Tantissimi i vip che si sono radunati per festeggiare l’apertura del parco natalizio di R101 è radio ufficiale : da Antonella Clerici , che ha scelto di festeggiare proprio qui il suo sessantesimo compleanno, ad Ambra Angiolini , da Sfera Ebbasta a Guè Pequeno, da Max Pezzali a Nicoletta Romanoff . E ancora, Claudio Santamaria e Francesca Barra , Costanza Caracciolo e Christian Vieri, Gianluca Gazzoli, Paola Barale, Alvin, Paola Di Benedetto, Chiara Maci, Emanuela Folliero, Chiara Tortorella e tanti altri.

Tgcom24

Da oggi, giovedì 7 dicembre alle ore 10:00, si sono spalancate le porte dell’ALLIANZ MiCo (CityLife). Fortemente voluto da Clemente Zard, prodotto da Vivo Concerti, e pensato e sviluppato dalla creatività di Giò Forma, A Christmas Magic regala alla città di Milano la spettacolarità dei grandi parchi a tema di livello internazionale, con attrazioni per tutte le età, una food hall a tema, panorami da sogno e attività sempre nuove, oltre una colossale pista di pattinaggio su ghiaccio indoor di ben 1800 mq.

Come raccontato durante un welcome speech moderato da Gianluca Gazzoli, A Christmas Magic nasce da un sogno, quello di Clemente Zard, Managing Director di Vivo Concerti dal 2016, che ha trovato in Claudio Santucci, Fondatore di Giò Forma, il migliore dei partner. Milano ha così la possibilità di ospitare, per la prima volta in assoluto, un parco a tema dedicato al Natale, come mai si era visto prima d’ora in Italia (e non solo).

A Christmas Magic è un’esperienza trasversale senza limiti di età, che promette di sbalordire a 360°, con i suoi oltre 20mila metri al coperto, un ambiente davvero confortevole per tutti. Attrazioni per tutte grandi e piccoli, un food court a tema con i piatti della tradizione, panorami da sogno e attività sempre nuove, ma soprattutto una colossale pista di pattinaggio su ghiaccio indoor che con i suoi 1800 mq attraversa tutto questo microcosmo a due passi da CityLife. Si tratta di uno dei più estesi percorsi ghiacciati indoor mai sviluppati, 250 metri in tutto, che regalerà la sensazione di pattinare su un vero e proprio fiume di cristallo, circondati dalle numerose installazioni che popolano lo spazio, dal cielo stellato, all’aurora boreale, dal bosco incantato agli effetti speciali di luce, neve, animazioni.

Il viaggio inizia nella Welcome Plaza, dopo foto di rito psotto la Nuvola Stellare, i visitatori potranno scegliere il proprio percorso preferito, optando per una passeggiata morbida sulla Via degli Elfi o per una pattinata incantata lungo la Via del Ghiaccio, la pista pensata per esploratori e pattinatori di tutte le età. Altra foto di rito a bordo del Luna Express, una speciale mongolfiera che ha “catturato” la luna, e sul singolare Calendario dell’Avvento, un palazzo sviluppato orizzontalmente a terra su cui sarà possibile sdraiarsi e vedersi proiettati sospesi in verticale grazie a un gioco di magia e simulazione. E poi ancora l’infinito gioco di specchi della Fabbrica dei Regali, l’albero di Natale alto 9 metri, il Magic Tree, il Bosco Incantato, un percorso immersivo arricchito da tanti effetti speciali, magiche creature, fumo basso, laser, proiezioni, il Magic Cinema, rivisitazione dell’antico dispositivo dello zootropio, Dulcis in fundo il regno di Babbo Natale, a cui consegnare a mano la propria letterina. A salutare i visitatori all’uscita di A Christmas Magic, un maestoso e scintillante albero illuminato con vista sullo skyline della metropoli, in una terrazza popolata di bancarelle con leccornie tradizionali e una giostra per i più piccoli.

A rendere questo luogo ancora più caldo ed empatico un cast residente di primo livello, oltre a un Babbo Natale sempre presente, una schiera di aiutanti elfi in abiti scintillanti, (direttori della scuola degli elfi per le attività dei più piccoli), e una mascotte a sorpresa, Fiocco, e un calendario di eventi, artisti e performer che animeranno ogni singola giornata: illusionisti, giocolieri, trasformisti, domatori di bolle, scultori di ghiaccio e tre cori gospel. Non mancano spettacoli dal vivo danzanti e parate, con le coreografie spettacolari curate dalla direzione artistica di Laccio.

Tra gli eventi da non perdere, il Me Contro Te Christmas Show, di scena il 12 e il 13 dicembre alle ore 19:15, il Teenage Dream Pigiama Party, previsto dalle 21:30 del 21 dicembre, e per il 31 dicembre uno speciale show di Capodanno.



L’appuntamento è per oggi, giovedì 7 dicembre 2023 presso Allianz MiCo di Milano (ingresso pedonale GATE 2 Viale Eginardo livello strada "Corsello").

A Christmas Magic sarà aperto al pubblico fino al 7 gennaio 2024 e promette di diventare il luogo dedicato al Natale più incredibile che ci sia.

Gli orari di apertura di A Christmas Magic sono fissati dalle ore 10:00 alle ore 22:00, salvo disponibilità o variazioni di calendario che verranno comunicati sui canali di vendita ufficiali.

I biglietti sono acquistabili sul christmasmagic.it e Ticketone.

Disponibili sul sito ufficiale le FAQ e tutte le info dettagliate per l’ingresso.