Mila Kunis e Ashton Kutcher cantano "La Vaca Lola"

Ashton Kutcher e Mila Kunis in cucina si improvvisano cantanti. Con una canzone per bambini, "La Vaca Lola", sulle mucche. Su Instagram la coppia postato un video in bianco e nero in cui l'attore appare con i baffi e la bellissima moglie con i capelli raccolti: "Il duetto dei Kutchers, la miglior canzone per bambini, la mucca lola", scrivono. Di sicuro c'è lo zampino dei loro due figli: Wyatt Isabelle di 4 anni e mezzo e Dimitri Portwood di due.