Mick Jagger viola la quarantena per assistere alla partita dell'Inghilterra a Wembley

Il cantante dei Rolling Stones Mick Jagger , da sempre appassionato di calcio e tifosissimo dell'Arsenal, ha violato la quarantena per recarsi a Wembley e assistere alla semifinale dell'Europeo tra Inghilterra e Danimarca. Il frontman, rientrato dalla Francia, aveva l'obbligo di isolarsi per dieci giorni, così come previsto dalle regole del Regno Unito. Ora rischia una multa fino a 10mila sterline.

Dopo sole 24 ore dall'arrivo a Londra, Jagger è stato avvistato fra i 60mila tifosi arrivati allo stadio per vedere la nazionale battere la Danimarca e centrare una finale a 55 anni di distanza dal successo degli inglesi nel mondiale casalingo.

Il cantante è stato fotografato mentre si dirigeva verso l'area vip. A poco sono serviti il cappello e la mascherina nera: alcuni tifosi lo hanno riconosciuto e fermato per autografi e selfie.

Secondo quanto riferito dal Daily Mail Online, Jagger aveva già in programma di rientrare a Londra per ultimare il disco degli Stones, previsto per la fine dell'anno. Una fonte vicina al cantante ha assicurato al tabloid inglese che "Mick è stato molto attento: ha fatto il tampone prima del volo, all'arrivo in aeroporto e anche dopo la partita".