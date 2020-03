Michael Stipe pubblica sui social un inedito, che è un messaggio d'amore: "No Time For Love Like Now"

Si intitola "No Time For Love Like Now" ed è un messaggio d'amore e solidarietà l'ultimo pezzo di Michale Stipe. L'ex leader dei R.E.M. ha pubblicato attraverso i suoi canali social il video della versione demo della nuova canzone, che ha scritto insieme ad Aaron Dessner di The National. "Non è tempo di pazzie, non è tempo di discussioni, non c'è un tempo migliore di adesso per l'amore" canta Stipe, scrivendo: "Ecco un provino...".

Dalla sua quarantena casalinga il cantante americano, barba incolta e occhiali, esegue il suo nuovo brano da solista su una base che sembra molto vicina agli ultimi pezzi dei R.E.M. con la sua inconfondibile voce. Pochi giorni fa Stipe aveva postato un altro video in cui ricantava "It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)", facendo riferimento al difficile momento di emergenza.

Ma l'inedito giunge a sorpresa, visto che dopo la fine dei R.E.M., nel 2011, l'artista è stato lontano dal mondo musicale esibendosi raramente e solo per occasioni benefiche.



A gennaio però era uscito un altro inedito "Drive to the Ocean", e lo scorso ottobre Stipe aveva pubblicato "Your Capricious Soul" per sostenere il gruppo di attivisti climatici Extinction Rebellion. Prima di allora solo sporadiche altre produzioni.



Pochi giorni fa Stipe e Mike Mills avevano voluto ricordare il batterista Bill Rieflin, morto per cancro all'età di 59 anni, che per tanti anni aveva suonato con i R.E.M..