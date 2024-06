Micah P. Hinson torna dal vivo in Italia: "La mia ispirazione è sempre stata vivere la vita e raccontarla"

Innanzitutto, voglio chiarire che non intendo “vecchio” come opposto a “giovane”, ma come opposto a “nuovo”. Dove sono cresciuto mi hanno insegnato che l’America è il mondo nuovo, e che il vecchio mondo erano la Spagna, l’Italia, l’Inghilterra, eccetera. Quando parlo di vecchio e nuovo mondo non parlo di vecchie e nuove versione di me, uso i termini che usava la propaganda per giustificare la colonizzazione e l’omicidio di massa di milioni e milioni di persone. Una parte di me viene dal vecchio mondo, dal nord della Scozia, dalla zona di Aberdeen, dalla parte di mia madre, invece, siamo Chickasaw. Siamo arrivati da quello che ora viene chiamato Sud America fino a quello che ora si chiama Mississipi, Alabama, più di diecimila anni fa. Il mio popolo ha vissuto lì per un lunghissimo tempo, stando bene, e poi quando sono arrivati gli spagnoli con le loro croci e il loro c...o di Gesù Cristo le cose non sono più state le stesse, ci hanno messo un cappio addosso che portiamo ancora oggi: vivevamo in quello che le persone ora chiamano Mississipi ma abbiamo continuato a farci fregare, ci hanno spostati a Memphis e il presidente del periodo, che è un criminale di guerra, ha dato il via all’Indian Removal Act, che chiamiamo il sentiero delle lacrime, forzandoci a spostarci nei territori indiani, in Oklahoma, dove ancora abitiamo. Quindi come faccio a far convivere questi due lati di me stesso? Gesù, non lo so, è una domanda complicata. Non credo di avere mai pensato tanto al mio essere Chickasaw finché non sono stato invitato a partecipare al documentario “Love and Fury” di Sterling Harjo, un regista indigeno molto talentuoso. Mi ha chiamato dicendomi “sto facendo un documentario sugli artisti nativi americani e vorrei che ci fossi anche tu” e io gli ho risposto “Sterling, mi piacerebbe molto ma non vedi? Sono molto, molto bianco!” e lui mi ha spiegato che non c’entrava nulla, aprendo moltissimo il mio cuore e la mia mente a nuovi concetti. Devo molto a mr.Harjo per avermi spiegato come guardare a me stesso in maniera più edificante, in questi tempi moderni. Poi, sai, l’altro motivo per cui sono bianco è che gli stranieri, i colonizzatori sono arrivati nel mio Paese e hanno violentato mia nonna e la sua gente per centinaia di anni. Per quanto sia cupa, come spiegazione, è la verità, sono bianco per via di una violenza inaudita subita da loro.