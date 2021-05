Mel B shock: volto insanguinato e pieno di lividi per dire no alla violenza sulle donne

E' una Mel B scioccante quella che appare nel video di Women's Aid, realizzato dal compositore italiano Fabio D'Andrea. Insanguinata e piena di lividi sul volto l'ex Spice Girl, vittima di violenze domestiche, scappa dal suo partner piangendo. "Sono così orgogliosa di far parte di questo progetto che significa così tanto per me perché questa è una collaborazione di tre cose che sono così importanti nella mia vita. Musica, danza e un modo per evidenziare il problema sempre crescente della violenza nei confronti delle donne...", ha detto la cantante.

Parlando con "The Sun" dopo l'uscita del video, Mel, sostenitrice di Women's Aid, ha spiegato: "Che si tratti di sputi o di strangolamento, queste sono cose che accadono davvero. Sono tutte storie di donne. E' stato importante mostrare i lividi perché volevo che fosse una rappresentazione onesta di ciò che abbiamo passato in molte...".

Lei per prima. Mel B, 45 anni, ha infatti accusato l'ex marito Stephen Belafonte di "abuso emotivo e fisico", che si sarebbe protratto per quasi un decennio. Solo cinque anni dopo aver lasciato Belafonte, che ha sempre negato tutto, la cantante ha ritrovato l'amore con un nuovo partner, ammettendo però che a causa del suo calvario, non è riuscita a farsi abbracciare o toccare per un anno.

"Sembra strano dire che sono orgoglioso di mostrare qualcosa di così brutale e inquietante, ma la mia missione è aumentare la consapevolezza di qualcosa che tante donne attraversano ogni giorno, ogni settimana, ogni mese della loro vita..." ha dichiarato Mel aggiungendo: "Ho avuto la mia esperienza di relazione violenta, ma ho parlato anche con tante altre donne, ascoltato quello che hanno passato e so quanto sia reale il pericolo là fuori e io non smetterò di rompere il silenzio e la vergogna su questo argomento perché è troppo... Il mio cuore si spezza per ogni singola donna e bambino che soffre di qualche forma di abuso domestico. Voglio che questo valga per tutte le vittime di abusi. Voglio contribuire a sensibilizzare, raccogliere fondi e fare tutto il possibile per porre fine a questa epidemia".