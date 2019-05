Falso allarme per Mel B, fonte rivela: "Non è cieca, era solo un'infezione"

Scampato pericolo per Mel B, che nei giorni scorsi era stata ricoverata dopo aver perso la vista durante le prove per il tour delle Spice Girls. Melanie è già completamente cieca dall'occhio sinistro, a causa di un intervento laser finito male negli anni Novanta, e lo scorso venerdì aveva iniziato a non vederci anche dall'occhio destro. A quanto riporta "People", però, si è trattato di una cecità temporanea dovuta a un infezione.

A quanto riporta "People" la cantante ha recuperato la vista ed è già stata dimessa dall'ospedale. "Sta bene adesso, non è cieca. E' già accaduto in passato, ha un herpes nell'occhio quindi può succedere" ha fatto sapere una fonte. Una cecità temporanea che ha causato molta preoccupazione ma, per fortuna, nessuna conseguenza definitiva."Ha detto al dottore di essere cieca perché non riusciva a vedere, ma il suo occhio è a posto. Le hanno dato alcune gocce e adesso sta bene" ha continuato l'insider.



L'incidente non avrà quindi conseguenze sull'atteso tour-revival delle Spice Girls, che partirà il 24 maggio da Dublino. "E' molto eccitata per la partenza del tour, andrà tutto bene". Nonostante gli imprevisti, come l'assenza di Victoria e la lite tra Geri e Mel B, le ragazze spaziali sono pronte a tornare dai loro fan dopo anni di assenza.