Megadeth, Dave Mustaine annuncia: "Ho un cancro alla gola"

Con un lungo messaggio sul suo profilo social, il leader dei Megadeth, Dave Mustaine, ha comunicato che gli è stato diagnosticato un cancro alla gola. Per questo motivo la trash metal band americana ha dovuto cancellare tutti gli impegni live già in programma per quest'anno. Il musicista ha però assicurato che tornerà in pista non appena possibile, facendo anche sapere che è in studio con i compagni a lavorare al nuovo album, il seguito di "Dystopia" (2016).