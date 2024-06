Il Medimex chiude un'edizione di successo e dà l'appuntamento all'anno prossimo

Importante partecipazione al Teatro Fusco per la prima nazionale del film "AngelHeaded Hipster. The Songs of Marc Bolan & T.Rex" e per gli incontri the Notorious B.I.G. & Tupac Shakur con Tormento, Michael Jackson & Prince, TheBeatles & The Rolling Stones e Lou Reed & David Bowie con Manuel Agnelli. Successo per il video mapping Infinite Loop, AI Endless Exploration, opera originale di Roberto Santoro e Blending Pixels, e per la mostra "Bob Gruen: John Lennon, The New York Years", visitabile al 14 luglio al MArTA, Museo Archeologico Nazionale di Taranto.