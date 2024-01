"Mean girls" torna al cinema e sbanca il botteghino americano

E' infatti arrivato al cinema "Mean girls" , diretto da Samantha Jayne e Arturo Perez Jr., remake in versione musical dell'omonimo film del 2004. La pellicola ha sbaragliato la concorrenza nel weekend del Martin Luther King day con un incasso di 32 milioni di dollari complessivi, durante il fine settimana.

Tgcom24

Il successo del musical Il musical, distribuito in Italia da Eagle Pictures, è costato alla Paramount 36 milioni di dollari ed era stato pensato per il servizio streaming della casa di produzione, prima che le proiezioni di prova convincessero lo studio a distribuirlo anche sul grande schermo. Tra chi ha comprato il biglietto per vederlo in sala, il 75% è donna e il 60% ha meno di 25 anni: folle di ragazzine per un remake firmato da Samantha Jayne e Arturo Pérez Jr., che ricalca l'originale con la candida e genuina protagonista Cady Heron (Angourie Rice rileva il ruolo che fu di Lindsay Lohan) che si avventura nella terrificante giungla del liceo (Renee Rapp incarna l'antagonista Regina George). Nel cast ci sono anche Auli’i Cravalho, Jaquel Spivey e Jenna Fischer. Presenti poi Busy Philipps, Avantika, Mahi Alam, Christopher Briney, Bebe Wood, Ashley Park, Connor Ratliff e Jon Hamm

IPA

La trama del remake Cady Heron è un'adolescente semplice e genuina, cresciuta in Kenya dalla madre ricercatrice che l'ha istruita in casa. Ora finalmente Cady riesce a frequentare un normale liceo, ma non è il paradiso che immaginava, bensì un microcosmo popolato da cricche rivali: gli atleti, i nerd (o "matleti"), e soprattutto le Plastic, tre ragazze iper popolari capitanate dalla "predatrice dominante" Regina George. Inizialmente Cody viene accolta dalle Plastic, ma quando Regina si accorge che la nuova arrivata è attratta (e forse anche ricambiata) da Aaron, l'ex della "predatrice", parte al contrattacco. Alle sue azioni ostili rispondono Cody e i suoi due amici "sfigati", la ribelle Janis e il gay Damian, che imbastiscono una vendetta nei confronti di Regina. Ma l'ascesa di Cody nei ranghi del microcosmo liceale avrà il suo lato oscuro e coinvolgerà l'intera scolaresca in una battaglia per la popolarità che ha molto a che fare con l'insicurezza dell'età adolescente.