Max Pezzali ha inaugurato il suo primo tour negli stadi all'Olimpico di Torino (dopo la data zero di Trieste) accolto da oltre 38mila persone pronte a tuffarsi con lui nelle atmosfere degli Anni 90. "A 56 anni compiuti credo di essere uno dei più vecchi a iniziare un tour negli stadi. Per me è un'emozione che vale quadruplo. A 25 anni sarei rimasto sovrastato dall’imponenza di una situazione come questa, oggi ho il privilegio di poter controllare le emozioni" ha detto il cantante prima del live. E di emozioni, in effetti, nelle due ore di concerto ne regala parecchie: in scaletta ci sono tutte le grandi hit, oltre a qualche chicca dedicata ai fan più sfegatati.