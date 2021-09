Mattarella telefona al violinista Salvatore Accardo per i suoi 80 anni

Leggi Anche Riccardo Muti festeggia 80 anni in "tour" tra palchi e concerti

Un talento precocissimo quello di Accardo, che ad appena 3 anni, imbracciando per la prima volta un violino, suona a orecchio "Lili Marleen", un brano divenuto popolarissimo durante la seconda guerra mondiale. Perfezionatosi negli studi, prima al Conservatorio San Pietro a Majella e poi all'Accademia Chigiana di Siena, a 17 anni conquista il Premio Paganini, divenendo uno dei più giovani vincitori.

Da lì in poi inizia la sua brillante carriera di violinsta, collaborando con le più importanti orchestre del mondo ed esibendosi più volte al Teatro alla Scala di Milano. La passione per la musica da camera e l'interesse per i giovani lo hanno portato nel 1986 all'istituzione dei corsi di perfezionamento per strumenti ad arco della Fondazione W. Stauffer di Cremona e nel 1992 alla creazione del Quartetto Accardo.

Nel 1996 il Conservatorio di Pechino lo ha nominato Most Honorable Professor e lo stesso hanno ha ridato vita all'Orchestra da Camera Italiana (O.C.I.), formata dai migliori allievi della Accademia Stauffer. Dal 2004 insegna di nuovo alla Chigiana di Siena nel corso di violino.