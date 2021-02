"Matrix 4", online spunta il titolo del nuovo capitolo... stampato su una giacca

In 35 anni di onorata carriera non era mai successo. Keanu Reeves, 55 anni, non aveva mai "sfilato" pubblicamente con una fidanzata. E' successo per la prima volta l'altra sera sul red carpet dell'edizione 2019 del LACMA Art + Film Gala. L'attore è arrivato con l'amica di lunga data Alexandra Grant, artista americana di 46 anni, e si è lasciato fotografare mano nella mano con lei. Amici e collaboratori da anni (hanno creato insieme una casa editrice e hanno scritto due libri, ndr) sembra proprio che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. E i media americani non hanno esitato a definirli una nuova coppia,

anche senza conferme ufficiali da parte dell'attore di "Matrix". Dopo anni "difficili" dal punto di vista affettivo, a causa di una serie di lutti che Reeves ha dovuto affrontare, da quello dell'amico River Phoenix, a quello del figlio, perso quando la compagna Jennifer Syme era all'ottavo mese di gravidanza fino a quello della stessa Jennifer, sembra che ora Keanu sia finalmente in grado di sorridere di nuovo accanto ad una donna che ama e che lo ama.

