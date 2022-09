Maroon 5, Adam Levine "assalito" da una fan durante un concerto

Adam Levine è considerato tra le rock star più sexy del mondo.

Forse per questo una fan non ha saputo resistere alla tentazione di stritolarlo un pochino durante un concerto dei Maroon 5 ad Anheim, in California. La pericolata ragazza ha sfidato la Security e si è lanciata sul palco solo per abbracciare il suo idolo. Il cantante non ha perso la calma e ha abbracciato la fan finché non è stata portata via dalle guardie di sicurezza.