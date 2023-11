I film prodotti da Marina Cicogna

Marina Cicogna Mozzoni Volpi di Misurata, questo il suo nome completo, era nata a Roma il 29 maggio del 1934. Prima donna produttrice cinematografica in Europa, ha prodotto alcuni fra i più importanti film italiani del cinema d'autore. Tra questi "Teorema" di Pier Paolo Pasolini, "Metti una sera a cena" di Giuseppe Patroni Griffi e "Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto", di Elio Petri, che vinse l'Oscar 1971 per il miglior film straniero. Oscar che la produttrice non andò a ritirare per una insuperabile paura dell'aereo. Ma questi titoli non furono certo gli unici. Dal primo "Django" passando "C'era una volta il West" di Sergio Leone" per arrivare ad alcuni dei capolavori di Lina Wertmuller, come "Mimì metallurgico ferito nell'onore" e "Film d'amore e d'anarchia". Da ricordare anche "La classe operaia va in paradiso", sempre di Elio Petri, il San Francesco di Zeffirelli in "Fratello sole, sorella luna", e la commedia a episodi "Il comune senso del pudore".