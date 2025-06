Torna Maremoto festival, la line up della seconda edizione

In cartellone venerdì 27 giugno Evissimax, voce fresca e potente della nuova generazione di dj europei, che porta avanti una visione musicale inclusiva, energica e profondamente personale. Fonde influenze afro, techno, electro, Jersey club e footwork. Ha suonato in diverse realtà internazionali e diviso il palco con artisti del calibro di VTSS, Jensen Interceptor, LSDXOXO e Björk; Goodboi, dj e produttore in precedenza noto come Jeremy Meeks, ha iniziato la sua carriera musicale con un forte interesse per l'hip‐hop, per poi approfondire generi come reggae, dub, dancehall e la cultura degli anni 70. Fin dal 2015 le sue tracce tra cui "Anna's Envy" hanno ricevuto apprezzamenti nella scena elettronica underground e ha ottenuto visibilità grazie al supporto di artisti internazionali; Samia è una dj nata in Canada e attualmente residente in Messico. Nel 2024, ha partecipato a un mini tour in Canada condividendo il palco con artisti come Richtanner, Bastian Bell, Nina Sky, Jael, Haivai B, Andre Power e Dos Flakos; Bopintrouble è un selector onnivoro, caratterizzato da una ricerca costante di edit e remix rari nei siti più remoti. Fonde elementi di pop, breakbeat, elettronica, funk e hip‐hop con un approccio aperto alle novità e senza pregiudizi. Tra le sue pubblicazioni più recenti i singoli "Dojo" e "Drop Twist", usciti nel 2025.