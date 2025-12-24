Marco Mengoni in stile Grinch: "Mi fa schifo il Natale"

Il cantante pubblica una serie di immagini e un video dove candidamente ammette di odiare questo periodo dell'anno
Una confessione social inattesa. In un periodo dell'anno in cui si fa a gara a mostrarsi tutti più buoni e gioiosi arriva la dichiarazione spiazzante di Marco Mengoni: "Mi fa schifo il Natale, non saprei che altro dire". Il post su Instagram intitolato ironicamente "Ghosting Santa" fa il pieno di commenti.
L'ammissione del cantante stupisce ancora di più, perché arriva alla fine di una carrellata di immagini che raccontano la quotidianità: il risveglio in hotel, l'allenamento con i pesi, l'impacco di ghiaccio sul ginocchio, un nuovo taglio di capelli, una citazione della scrittrice ceca Markéta Pilátová, una decorazione natalizia, una enorme tavolata e un pranzo fuori. All’improvviso ecco spuntare un video in cui candidamente Mengoni scandisce: " "Mi fa schifo il Natale, non saprei che altro dire".
L'ironica carrellata si chiude con la foto di una classica palla di vetro souvenir che contiene un'immagine di Cristo con il volto del cantante.