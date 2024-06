Per Marco Ligabue tira "Il vento dell'estate"

Marco Ligabue è il fratello minore di Luciano, è un cantautore emiliano, già chitarrista ed autore di testi e musiche de i RIO e Little Taver & His Crazy Alligators. È terzino sinistro di Nazionale Italiana Cantanti da diversi anni. Durante il lockdown nel 2020 scrive il suo primo libro “Salutami tuo fratello”, edito da Pendragon, che ripercorrere tutte le fasi della sua storia in un racconto intimo e sincero, influenzato dal forte sapore emiliano-romagnolo e dal quale è nato lo showcase con il conduttore e autore tv emiliano Andrea Barbi che è arrivato ad oltre 100 repliche in giro per l'Italia e la collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura da un’idea del presidente Stefano Bonaccini per valorizzare le eccellenze locali.