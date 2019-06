Marco Carta e la dedica al compagno Sirio: "Tu sei mio, tu sei mio.. "

A settembre tornerà in tribunale per chiarire la sua posizione riguardo al furto di sei magliette alla Rinascente di Milano, ma intanto Marco Carta si gode la sua estate da innamorato. "Non sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera.. Tu sei mio, tu sei mio.. Ciao #WorldPaper oggi è stata una splendida giornata!", ha scritto Carta mostrando (di spalle) il fidanzato Sirio. Una dolce dedica a chi, anche nei giorni più brutti, gli è stato sempre a fianco.

Il cantante aveva raggiunto il fidanzato Sirio in Grecia, nei giorni immediatamente successivi al fattaccio che lo ha visto protagonista. Lui è infatti una delle poche persone, insieme alla sua famiglia, che ha paura di ferire per colpa di questa vicenda. "Non sono preoccupato per quello che succederà, cammino a testa alta. Sono preoccupato per la mia famiglia e per il mio fidanzato, del resto non mi importa", aveva ammesso con la voce rotta dal pianto a "Live - Non è la d'Urso".