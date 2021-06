Marcello Pieri celebra i 30 anni della sua "Se fai l’amore come cammini"

Per celebrare i 30 anni dalla prima pubblicazione, torna in radio e in digitale "Se fai l’amore come cammini (vengo a piedi con te)", la versione 2021 del successo di Marcello Pieri. Come racconta lo stesso cantautore “Il desiderio di riarrangiare e produrre da me questa nuova versione dopo 30 anni nasce dalla voglia di risuonare con tutti strumenti veri, questa canzone blues, che era stata registrata nel 1991 con batteria e basso elettronici e nonostante quello, ebbe davvero tanta fortuna". Tgcom24 vi offre in anteprima il video della nuova versione