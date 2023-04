Manuel Ciancarelli lancia il nuovo singolo "AmoreAssenza".

Il cantante da novembre 2022 è impegnato nel tour teatrale "Tra Palco e Realtà" nelle principali città Italiane con alcuni protagonisti di "Amici" di Maria De Filippi e altri artisti del panorama musicale e non italiano. Il tour che ha registrato sold out in tutte le date.

"AmoreAssenza" è stato cantato live in anteprima assoluta durante la tappa di Palermo dell’11 Marzo e dal 14 aprile è disponibile in tutti i Digital Store. Il brano è caratterizzato da un testo che parla d’amore, un dialogo che lo stesso Manuel fa con un amico ma che alla fine del brano si rivela in verità parole che rivolge a se stesso chiedendosi: "Amico mio ti prego aiutami a capire tutto questo amore che mi porto dentro che ci devo fare, a chi lo devo dare…".

Una ballad pop dal ritmo coinvolgente con un ritornello che rimane subito in mente: "Forse cerchiamo l’anima dove non c’è; Convinti in fondo che il destino va da se; lasciando che le scelte poi le prenda il tempo; ma tempo non ce n’è…", recita la canzone scritta dall'autore e arrangiatore Francesco Adessi.