Il viaggio di Manu Chao continua: il suo mondo sonoro torna in "Viva Tu"

Il nuovo disco segue a numerosi anni di distanza la sua ultima prova lunga, "La radiolina" che risale al 2007. Ma in questi anni, Manu Chao non è stato fermo, o in silenzio, è rimasto solo sottotraccia, senza annunci gridati. Ha continuato a viaggiare e spostarsi, tra Francia, Spagna, Africa, Brasile. Ha prodotto anche tanta nuova musica, ma senza realizzare dischi. Ha soprattutto collaborato con diversi artisti, producendo singoli distribuiti gratuitamente sul web: da Calypso Rose, al progetto Ti.Po.Ta. (Transe Indie Progressiv Organik Trash Amor) oltre a Bomba Estéreo, Rumbakana, Charlart58, Carlangas, Dani Lança. Mentre nel 2018 è morto il padre, lo scrittore Ràmon Chao, Manu ha partecipato a cause sociali come Playing For Change e The Dharavi Dream Project e ha continuato a fare concerti in giro per il mondo, sempre zeppi di persone. Nel periodo post Covid ha iniziato a girare con un progetto acustico più snello, in trio, passato anche in Italia più volte, come questa estate che ha tenuto una decina di live, dal No Borders Music Festival al Magnolia Estate.