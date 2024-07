Tra i temi più caldi, anche per il mondo della discografia stessa, quello dell’intelligenza artificiale. Maninni, a questa nuova e possibile maniera di produrre musica, aprirebbe una porta: "È un mezzo che potrebbe venirci incontro nella creazione, in pochi secondi, di una base. A patto che resti uno spunto da cui partire. C’è poi tanto altro, la costruzione di una canzone che arriva dall’istinto, dallo stomaco, e quello l’intelligenza artificiale non te lo può dare. Gli aspetti positivi ci sono, può essere di grande sostegno, ma bisogna stare attenti e non perdere di vista la verità quando si fa musica". Più critico sul tema, invece, Moreno: "Mi dà l’idea di qualcosa che va a sostituire anche del lavoro di persone, professionisti imprescindibili per chi fa musica. C’è bisogno di quell’errore nella scrittura di una canzone, c’è bisogno della ricerca di qualcosa intorno che ci liberi da un blocco. Credo che si cerchi sempre un po’ di agevolarsi, come nel caso dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale, però è necessario vivere e sentire le cose per poi portarle in musica".