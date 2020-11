Dopo "Amici" per Mameli la vita prosegue tra nostalgia e amori finiti: ecco "Amarcord"

Uscito da Amici 18 , Mameli pubblica il suo primo disco, intitolato "Amarcord" , Il concept dell'intero lavoro è ispirato ad una frase in dialetto romagnolo, divenuta celebre nell'omonimo film di Federico Fellini: A m'arcord! (Io mi ricordo). Un termine che indica una rievocazione nostalgica del passato, quel filo sottile che avvolge i pensieri più quotidiani e li rende malinconici nei confronti di qualcosa o qualcuno. "E' un disco che ho sviluppato in più tracce con un unico filo conduttore: la nostalgia. Racconta la mia sensazione alla fine di una relazione d'amore, e del forte senso di nostalgia che ho provato e che è diventato il leitmotiv dell'album", racconta il giovane cantante.

L'album di Mario Castiglione (il suo nome all'anagrafe) arriva dopo "Inno", suo primo Ep uscito ad aprile 2019, e diversi singoli di successo come "Ci vogliamo bene", "Milioni di Cose" e "Casa di Carta" e "Latte di mandorla". In "Amarcord" sono presenti due collaborazioni, con Alex Britti e Lorenzo Fragola. "Due artisti e due persone con cui ho un rapporto molto diverso. Alex lo vedo più come un maestro di vita e di carriera mentre con Lorenzo, che è mio coetaneo e della mia stessa città, siamo amici".

Ufficio stampa

Nell'album non poteva non finire anche la situazione che stiamo vivendo. "Il disco si chiude con 'Futuro', brano che ho scritto in quarantena e che è la contrapposizione di amarcord, perché non racconta la mia nostalgia per una relazione passata, ma speranza e futuro. Fotografa un momento particolare. E anche adesso, a distanza di mesi da quando l'ho scritta, vista l'attuale situazione in cui ci troviamo, mi aiuta a dare a me stesso un senso per tutto quello contro cui stiamo combattendo in questo periodo", racconta il 25enne catanese.





Sui social, Mamali ha lanciato l'album raccontando in un post: "Come si fa solitamente, appena uscito dalla tv, mi è stato chiesto più volte di pubblicare subito l’album, ma ho avuto bisogno di tempo per esprimermi e soprattutto non siamo dei prodotti, anche se qualcuno ci percepisce così. A un anno e mezzo da quel momento, sono contento di com'è andata, delle cose che ho vissuto e senza le quali non avrei scritto queste canzoni. Tutto quello che ho da dire è qui dentro".