Paura per Gaetano Curreri, leader degli Stadio, il quale è svenuto durante un concerto a San Benedetto del Tronto. Quando stava per esibirsi nelle ultime canzoni il cantante ha accusato il malore. Lo spettacolo è stato immediatamente sospeso per permettere al personale del 118 di soccorrere Curreri. Il cantante è stato subito trasportato all'ospedale per i dovuti accertamenti.