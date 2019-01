Malena fa girare la testa al rapper Nilo in "Bolt": guarda il video

Nelle radio italiane e in tutte le piattaforme digitali arriva " Bolt " il nuovo singolo del rapper Nilo . Il giovane artista pugliese dedica il brano a uno dei suoi idoli preferiti: l'ex campione giamaicano Usain Bolt, vincitore ai Mondiali di Berlino 2009 e ai Giochi olimpici di Londra 2012. Protagonista del videoclip, che Tgcom24 vi presenta in anteprima, è Malena , sexy showgirl ed ex naufraga de L'Isola dei Famosi.

"Bolt prende il nome del mio idolo sportivo Usain Bolt - spiega Nilo -. Anche se gareggiamo su due piste diverse, mi rivedo molto in questo grande atleta. Bolt è un modo ironico per lanciare un messaggio... quello del tempo.Il tempo corre veloce e noi dobbiamo essere ancora più veloci per non uscire fuori strada, un po' per via dei social un po' perché nessuno ha tempo di ascoltare. Dobbiamo correre anche se qualcuno è pronto a criticare quello che facciamo, dobbiamo correre e guardare avanti nonostante le difficoltà che la vita, a volte, ci presenta".