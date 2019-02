Mahmood, record su Spotify con "Soldi": un milione e mezzo di streaming in un giorno

Zitto, zitto, mentre fuori infuria la polemica su Sanremo e, in fin dei conti, sulla sua vittoria, Mahmood batte tutti. Il suo brano "Soldi" è primo in tutte le classifiche: Spotify, Apple Music, iTunes e Earone. In particolare su Spotify ha fatto il record di ascolti con quasi un milione e mezzo di streaming in un solo giorno, diventando primo nella classifica italiana oltre a essere il brano nostrano con l’ingresso più alto di sempre nella Top 50 globale.