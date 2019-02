Mahmood, fresco vincitore del festival di Sanremo, rompe gli indugi dopo qualche giorno di riflessione e via social annuncia la sua partecipazione all'Eurovision: "Ok ve lo posso dire, rappresenterò l'Italia all'Eurovision Song Contest con "Soldi". Non vedo l'ora". La 64° edizione della kermesse musicale è in programma dal 14 al 18 maggio a Tel Aviv.