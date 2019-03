Mahmood al sindaco di Milano: "Sono per la musica italiana"

MAHMOOD: "LA PERIFERIA E' LA MIA ISPIRAZIONE" - "Sono cresciuto con una mamma sarda e un papà egiziano - ha ricordato parlando della musica che ha sentito da piccolo - . Mia mamma mi faceva ascoltare i cantautori come Battisti, Dalla e De Gregori, mio padre la musica araba che non mi piaceva, ma adesso torna nelle melodie". Nato e cresciuto a Gratosoglio, Mahmood ringrazia la periferia per avergli fatto da musa. "Non sento una differenza così grande tra il Gratosoglio e il centro, l'ho sempre vissuto come un posto sicuro, magari mi sento meno a mio agio in centro".



"PER I GIOVANI VORREI PIU' MUSICA" - "Milano è fatta di quartieri e secondo me dobbiamo andare al di là della retorica delle periferie - ha aggiunto Sala -. Chi non ce la fa va aiutato e in questo le grandi città devono agire". Poi il sindaco Sala ha chiesto a Mahmood cosa vorrebbe per i giovani di Milano. "Io per giovani di Milano vorrei più corsi musicali nelle scuole pubbliche - ha detto -. Do molta importanza alla musica, anche alla teoria e al solfeggio, sarebbe bello avere dei corsi anche nel pomeriggio nelle scuole. Anche chi non pensa di fare questo nella vita può appassionarsi alla musica, che è un mestiere".