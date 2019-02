Macaulay Culkin avrebbe voluto presentare gli Oscar... ma non è stato invitato e ironizza sui social

Abbattuto e po' depresso su un divano con una bottiglia di champagne in una mano e una sigaretta nell'altra, con testa nel forno o mentre fa il bagno vestito: "Mi hanno detto che nessuno presenterà gli Oscar quest'anno...". Macaulay Culkin scherza sulla sua non presenza alla kermesse per l'assegnazione degli Academy Awards e posta una serie di scatti in bianco e nero da casa sua nei quali mostra le sua attività alternative all'essere sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles in qualità di presentatore...