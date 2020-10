Lutto per Ornella Muti, è morta la madre Ilse Renate Krause

Un cuore spezzato, che è più eloquente di molte parole. Con questa immagine, postata sui social poche ore fa senza nessun commento, Ornella Muti ha comunicato il suo grande dolore per la morte della madre Ilse Renate Krause, scultrice estone, scomparsa a 91 anni. Immediate le condoglianze dei fan e degli amici dell'attrice. Anche i figli Naike Rivelli, Andrea e Carolina Fachinetti hanno voluto ricordare la nonna, a cui erano molto legati, sui loro profili con scatti e post commossi.

Naike Rivelli ha pescato nell'album dei ricordi per condividere una serie di immagini che la ritraggono con nonna Ilse nel corso degli anni, da quando era piccola sino ad oggi, scrivendo: “Buon viaggio nonnina”, e un post a lei dedicato in cui dice: “Ora sei luce pura“, accompagnato da una foto in cui su una scala sembra voler catturare il Sole.

Anche Carolina, nata dal matrimonio tra Ornella Muti e Federico Fachinetti, ha postato un ritratto della nonna: “Donna. Mamma. Nonna. Toro. Forte… da te ho preso l’amore della lettura, l’eredità russa, il carattere testardo. Ti amo nonnina mia buon viaggio..”.. E lo stesso ha fatto Andrea scrivendo: "Ti voglio bene Nonni..."

Ilse Krause era una scultrice di origine estone e aveva avuto Francesca Romana Rivelli, ovvero Ornella Muti dalla sua relazione con un giornalista napoletano. Il rapporto tra Ornella e la madre era molto stretto ed intenso e Ilse l'aveva seguita ed accompagnata per tutto il corso della sua carriera.