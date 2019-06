Luna Melis: "Amore, amicizia, sport... le scelte quotidiane diventano un jingle"

Luna ci racconti il pregetto?

Con gli influencer abbiamo coinvolto i follower per trovare risposte ad alcune scelte 'fondamentali' che un ragazzo deve fare per diventare grande. Scelte legate alla quotidianità e a un percorso di evoluzione di sé. Con l'aiuto della community abbiamo cercato insieme di definire una soluzione.



Da questi scambi nascerà un brano...

Un jingle scritto da me appositamente per Ringo, in uscita prossimamente insieme a un video esclusivo.



Come ti sei trovata con gli influnecer?

Benissimo. C’è stata tantissima sintonia sin da subito. D’altronde il nostro è un progetto di ragazzi che cerca di coinvolgere altri ragazzi. A partire dal linguaggio.



Che rapporto hai con i social?

Molto stretto. Mi permettono di stare sempre in contatto con i miei fan.



Tu nasci ad X Factor, cosa ti ha lasciato il talent?

Tanto, tanto, tanto. Mi ha premesso di crescere. Sia come persona sia come artista.



A proposito, la scelta più importante che hai fatto qual è?

Forse quella più spontanea, ovvero essere sempre me stessa.