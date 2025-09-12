Lucia Ocone per Famiglie Sma: la nuova irriverente campagna

Nel video, l'attrice veste i panni del suo celebre personaggio, Veronika la venditrice. "Telespettatrice, amica generosa e amica tirchia, che cosa ti va a proporre oggi la tua amica Veronika? Un'offerta nuova, che non può mancare nelle tue case. Dice che è? Guerrierò, tutto coraggiosene cotto a legna", "se lo stringi forte te ricarica i chakra e lo spazzolino". "Questi non sono bambini, ma angeli speciali su ruote". E l'ironica televendita propone un affare imperdibile: "E' Guerrierò, tutto Made in famiglie Sma". Il messaggio? "Ci chiamano eroi, mitici, speciali. Ma siamo persone vere con bisogni concreti. E il pietismo non è fra questi. Quindi non chiamarci guerrieri, ma aiutaci a combattere" l'atrofia muscolare spinale.