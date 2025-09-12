Lucia Ocone per Famiglie Sma: la nuova irriverente campagna

L'attrice protagonista di uno spot in chiave ironica per la raccolta fondi "Tutta un’altra Sma"
© Ufficio stampa
E' online la nuova irriverente campagna dell'associazione Famiglie Sma. Testimonial d'eccezione è Lucia Ocone, protagonista del video “Veronika presenta Guerrierò”. Ancora una volta al centro c'è l'ironia, nel solco di quella che è ormai una tradizione per l'associazione che in passato ha arruolato anche Checco Zalone per far arrivare al cuore delle persone i suoi appelli.
La campagna di Famiglie Sma "Tutta un’altra Sma", è per sostenere e migliorare la qualità della vita delle persone con atrofia muscolare spinale attraverso il numero solidale 45585. Una malattia genetica rara che ogni anno colpisce in Italia circa 40-50 bambini. Le donazioni aiutano a potenziare e far crescere il Numero Verde Stella, il servizio gratuito che risponde allo 800.58.97.38 ed è da tempo il più grande progetto dell’associazione. È uno spazio che segue le famiglie fin dal momento della diagnosi, le informa sugli sviluppi e le novità delle terapie, le aggiorna sugli ausili disponibili e sull'assistenza a cui hanno diritto da parte delle istituzioni pubbliche.
Nel video, l'attrice veste i panni del suo celebre personaggio, Veronika la venditrice. "Telespettatrice, amica generosa e amica tirchia, che cosa ti va a proporre oggi la tua amica Veronika? Un'offerta nuova, che non può mancare nelle tue case. Dice che è? Guerrierò, tutto coraggiosene cotto a legna", "se lo stringi forte te ricarica i chakra e lo spazzolino". "Questi non sono bambini, ma angeli speciali su ruote". E l'ironica televendita propone un affare imperdibile: "E' Guerrierò, tutto Made in famiglie Sma". Il messaggio? "Ci chiamano eroi, mitici, speciali. Ma siamo persone vere con bisogni concreti. E il pietismo non è fra questi. Quindi non chiamarci guerrieri, ma aiutaci a combattere" l'atrofia muscolare spinale.
