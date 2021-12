LP conduce nelle cattedrali dell'anima: "Un album per guardarsi dentro, tra euforia e conforto"

Leggi Anche LP ci porta sulle montagne russe dell'amore con il nuovo singolo

"Nelle mie canzoni cerco di mostrare che ci sentiamo allo stesso modo e che le mie speranze e le mie paure sono simili a quelle di tutti" continua. Per LP ognuno di noi è un tempio, e in effetti se la Chiesa di LP, il perno su cui ruota il nuovo album "Churches" è l’amore, possiamo anche dire che tutte le sue canzoni si muovono in una traiettoria che è quella del rock fatto di fragilità e di forze, di melodie e di slanci rock’n’roll. Tutti i movimenti dell’album girano intorno al cuore, alle relazioni, alla dichiarazione, e sicuramente sono state rafforzate, nella poetica, da questo momento di assenza, che nell'orizzonte musicale di LP l'ha aiutata a nutrire lo spirito delle sue composizioni.

Non c’è soltanto energia o irruenza, fra le pieghe di brani come "Safe Here" o nella combattiva e malinconica "Can't Let You Leave", c’è lirismo, c’è il volo altissimo di "When We Touch", ci sono le collaborazioni, che sottolineano una tendenza a condividere emozione e creazione, in qualche modo a elaborarle assieme ad altri. E c’è anche l’acustico che diventa elettrico – e viceversa – gli arrangiamenti che esplodono, come nel taglio secco e contagioso di "Goodbye", il saluto necessario per ricominciare. "Churches" diventa così il punto da cui ripartire.

In questo nuovo lavoro la musica di LP diventa un caleidoscopio in cui pop, rock, soul e un pizzico di folk (o addirittura dance) convivono fra di loro, senza mai stonare. Il viaggio della cantautrice continua così come la ricerca dell’amore che faccia vibrare tutte le corde di un essere vivente.

TOUR IN ITALIA

11 marzo 2022 Fabrique Milano

17 luglio 2022 Stupinigi Sonic Park Nichelino (Torino)

18 luglio 2022 MusArt Festival Piazza della SS. Annunziata Firenze

19 luglio 2022 Piazza Castello Marostica (Vicenza)

21 Luglio 2022 Anfiteatro della Civitella, Chieti

22 luglio 2022 Cavea Auditorium Parco della Musica Roma.

