Love Is The Bomb in "Volo su Marte" alla ricerca di una rivoluzione culturale

Si intitola "In volo su Marte" il nuovo singolo di Love is the Bomb, duo formato dall'attrice e cantautrice Martina Catalfamo e dal compositore e produttore Francesco Santalucia. In una società satura in cui l'unica via di fuga possibile sembra essere "volare su Marte"... l'amore è l'antidoto! Il video, che Tgcom24 vi presenta in anteprima il video diretto da Arianna Del Grosso, candidata ai David di Donatello con il cortometraggio "Candy Boy".