Los Angeles, Cameron Boyce muore nel sonno a soli 20 anni: era una star di Disney Channel

Cameron Boyce, attore Disney conosciuto per le serie per ragazzi "Jessie" e "The Descendants", è morto nel sonno a soli vent'anni. A dare l'annuncio è stata la famiglia del giovane: "È con profondo dolore che annunciamo che abbiamo perso il nostro Cameron. Se n'è andato nel sonno a causa di una crisi respiratoria che è stata il risultato di condizioni mediche complesse per le quali era in cura. Il mondo adesso è senza dubbio privo di una delle sue luci più più brillanti, ma il suo spirito vivrà a lungo grazie alla gentilezza per la quale noi tutti lo conoscevamo. Siamo scossi e addolorati e per questo chiediamo rispetto per la privacy in questo momento di immensa difficoltà, così da poter vivere il dolore per la perdita del nostro prezioso figlio e fratello".