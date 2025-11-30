Lorenzo Marangoni è il "Tipico maschio italiano"

Un atto di autocoscienza maschile sotto forma di spettacolo teatrale, il 30 novembre al Teatro Carcano di Milano
Cosa significa essere uomini, oggi, in Italia? Come si parla di amore, consenso, desiderio e libertà da uomini, senza rifugiarsi negli stereotipi di sempre? Con "Tipico Maschio Italiano", Lorenzo Maragoni porta in scena una confessione collettiva, un atto di autocoscienza maschile sotto forma di spettacolo teatrale. Una stand up sentimentale che parte dalla fine di una storia d’amore e arriva al cuore di una questione urgente: il maschile è ancora un copione che recitiamo, o possiamo finalmente riscriverlo?
"È arrivato il momento di un cambiamento, soprattutto per noi uomini che non sapevamo di dover cambiare", spiega Lorenzo Maragoni. Un progetto che mette gli uomini di fronte allo specchio Lo spettacolo nasce come estensione live di un percorso di ricerca e di incontri pubblici, realizzati con Retropalco, Factanza Media, Osservatorio Maschile e Fondazione Libellula, con il patrocinio della Commissione Europea, che ha coinvolto centinaia di uomini in un dialogo senza filtri su identità, fragilità e modelli tossici.
Con il linguaggio diretto della stand up e la profondità del teatro di parola, Maragoni costruisce uno spazio di ascolto e di confronto. Un invito rivolto prima di tutto agli uomini, ma che parla a tutti: a chi ama, a chi educa, a chi si interroga sul futuro delle relazioni e dei sentimenti.
Lorenzo Maragoni è attore, poeta, performer e campione mondiale di poetry slam. Ha scritto e interpretato tre monologhi: Stand up poetry, Grandi numeri e Tipico maschio italiano, e nel 2022 ha portato i suoi pezzi al programma tv Italia’s Got Talent. Ha pubblicato tre libri, Poesie però non troppo, Grandi numeri, e, insieme a Niccolò Fettarappa, Showpero. Manifesto selvaggio contro il talento, per Edizioni Tlon.
Un tour che attraversa l’Italia, da Roma a Milano. Dopo la prima assoluta del 6 agosto a Deiva Marina (SP) e le recenti triple date Romane insieme al Teatro Petrella di Longiano (FC), Tipico Maschio Italiano prosegue la tournée 2025/26: 30 novembre al Teatro Carcano, Milano 11 febbraio 2025 – Teatro Verdi, Padova 8 marzo 2025 – Teatro Superga, Nichelino (TO) 14 marzo 2025 – Teatro Eduardo De Filippo, Cecina (LI) Date in aggiornamento