Lorenzo Marangoni è il "Tipico maschio italiano"

Lorenzo Maragoni è attore, poeta, performer e campione mondiale di poetry slam. Ha scritto e interpretato tre monologhi: Stand up poetry, Grandi numeri e Tipico maschio italiano, e nel 2022 ha portato i suoi pezzi al programma tv Italia’s Got Talent. Ha pubblicato tre libri, Poesie però non troppo, Grandi numeri, e, insieme a Niccolò Fettarappa, Showpero. Manifesto selvaggio contro il talento, per Edizioni Tlon.