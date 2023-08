La cantante ha postato un video su Instagram con l'hashtag # iononsonocarne . L'artista ha concluso un suo concerto a Palmi, in Calabria, con una confessione: "Io stessa sono stata vittima di un bastardo che mi ha violentata, ammazzata di botte e lasciata su una strada del c...o a Torino".

"Ogni 6 ore un femminicidio! Per non parlare poi di abusi, come quelli di Palermo. Per questo ho smesso di tacere, io non sono carne. Non sono carne" insiste Loredana. Tra gli hashtag utilizzati dall'artista, anche #hosmessoditacere e #Palermo, in riferimento allo stupro di gruppo avvenuto nel capoluogo siciliano.