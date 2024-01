Londra, è italiano il nuovo solista del Royal Ballet: si chiama Giacomo Rovero

Fotogallery - "Toscana and Friends. Ricominciamo", i big sul palco per gli alluvionati

Tgcom24

Giacomo Rovero, ricorda il quotidiano piacentino Libertà, è al Royal Ballet dalla stagione 2017-2018. Dopo i primi anni di studi in Italia, Giacomo Rovero si trasferisce a 14 anni in Germania, per perfezionarsi alla scuola dell'Hamburg Ballet.

Leggi Anche Roberto Bolle con il fidanzato Daniel Lee, guarda coccole e baci

Dopo due anni, l'audizione per la Royal Ballet School. Si è diplomato come "Most Outsanding Male Graduate" della classe 2016. Poi l'ingresso in compagnia. E ora l'annuncio della promozione a solista.