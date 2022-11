"Lo schiaccianoci e il flauto magico", la storia più romantica di sempre torna al cinema

Diretto da Vikor Glukhusin e distribuito da Notorious Pictures, il film è ispirato al grande classico di Alexandre Dumas e con le celebri musiche di Pëtr Il'ič Čajkovskij. Racconta la storia di Marie, una ragazza che ama danzare ed è molto affezionata ai suoi giocattoli. Alla morte del padre, Marie esprime un desiderio e, come per magia, i suoi amici giocattoli prendono vita e scopre che il suo schiaccianoci è in realtà l’amato principe George. Tgcom24 vi presenta una clip in esclusiva.



Inizia così un’avventura incredibile, tutta al femminile, piena di colpi di scena, fatta di divertenti peripezie, amore e tanta magia. A dare la voce alla protagonista è la star del web Charlotte M., YouTuber con più di un milione di iscritti sulle sue pagine ufficiali. La giovane content creator, idolo dei suoi coetanei e già protagonista nell’editoria e nella musica con libri e canzoni, debutta così nel doppiaggio in attesa dell’uscita del film prodotto da Notorious Pictures che la vedrà protagonista.



La trama

È passato un anno da quando il padre di Marie, 17 anni, è morto. È l'ultimo dell'anno e Mary spera in un miracolo: che la vita prenda una svolta per il meglio. Sfortunatamente, ha una sorpresa molto spiacevole, scopre che, per poter mantenere la casa dove vive con sua madre, è costretta a sposare contro la sua volontà il rivoltante usuraio Mr. Ratter. Come pegno la madre dà a Marie una bambola di nome Schiaccianoci. Sconvolta e disperata, Marie esprime un desiderio: darebbe qualsiasi cosa solo per essere di nuovo piccola e spensierata. Succede il miracolo: Mary diventa piccola come i suoi giocattoli d'infanzia, che prendono vita. Lo Schiaccianoci si rivela essere un principe di nome George, vittima di un incantesimo. Marie, George e i loro amici giocattolo viaggiano nella magica Terra dei Fiori con la missione di salvare il mondo dalle persone ratto.



Charlotte M.

All’anagrafe Charlotte Moccia, è una content creator nata a Firenze nel 2008 ed è una delle più giovani youtuber italiane ad aver raggiunto il traguardo di 1 milione di iscritti nelle sue pagine personali. Nel luglio 2016, con l’aiuto dei suoi genitori, carica per gioco il suo primissimo video su YouTube, nel quale si finge una sirena, e in brevissimo tempo la sua pagina raggiunge le 200mila visualizzazioni. Charlotte diventa presto un idolo dei suoi coetanei di tutta Italia.

Nel 2017 sbarca su Instagram, mentre nel 2018 è la volta di TikTok, dove oggi conta circa 1 milione di follower. I suoi video raccontano una vita ordinaria e semplice, fatta delle piccole gioie e delusioni che ogni ragazzo della sua età sperimenta in quegli anni. Primi amori, grandi amicizie, litigi: Charlotte fa breccia nel cuore dei suoi follower perché descrive una realtà molto vicina a ognuno di loro. Nelle series “Genitori vs figli” e “Amici vs nemici” mette in campo la sua vena ironica e spassosa, collezionando anche diverse collaborazioni con altri influencer di fama.

Nel maggio 2020 esce il suo primo libro "Un’estate al college infestato", frutto della sua esperienza di studio in Inghilterra, e appena un mese dopo sbarca nel panorama musicale con la canzone "I love you", che fa subito incetta di visualizzazioni. A gennaio 2021 pubblica Un amore oltreoceano, un piacevolissimo romanzo adolescenziale, mentre a maggio esce "Buum buum", suo secondo singolo che ottiene 1.5 milioni di views in soli tre mesi. Il 2022 di Charlotte inizia subito alla grande con l’uscita della hit musicale "Best friend", che le permette di raggiungere nuovi record di visualizzazioni, e la pubblicazione di "La mia vita segreta. Una storia a fumetti", un libro a disegni che si dimostra subito un grande successo.

Nel febbraio 2022 ha ricevuto il Golden Creator Award di YouTube, una targa che celebra il raggiungimento del milione di iscritti al suo canale.