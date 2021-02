Lisa Marie Presley posta uno scatto con le figlie: "Non ce l'avrei fatta senza di loro al mio fianco"

Lisa Marie Presley ha compiuto 53 anni lo scorso lunedì. E' il primo compleanno per la figlia di Elvis e Priscilla Presley senza Benjamin Keough, il suo secondogenito, tragicamente scomparso all'età di 27 anni nel luglio dello scorso anno. Per ringraziare tutti dei tanti auguri ricevuti la cantante ha condiviso uno scatto in cui posa con le tre figlie Riley Keough, 31 anni, e le gemelli Finley e Harper, 12: "Non ce l'avrei mai fatta senza queste tre al mio fianco", scrive.

La Presley, che ha avuto i suoi 4 figi con l'ex marito Michael Lockwood, non appariva sui social da molto tempo. L'ultimo scatto risale ad ottobre quando la cantautrice ha pubblicato un sincero omaggio al suo defunto figlio in quello che sarebbe stato il suo 28esimo compleanno: "My beautiful beautiful angel", ha scritto Lisa Marie accanto ad una foto di Benjamin mentre sta per spegnere le candeline su una torta.

"Ho amato il terreno su cui hai camminato, su questa terra e ora in Cielo. Il mio cuore e la mia anima sono andati con te", ha aggiunto esprimendo tutto il suo dolore: "La profondità del dolore è soffocante e senza fondo senza di te in ogni momento di ogni giorno. Non sarò mai la stessa.

Per favore aspettami amore mio, e tienimi la mano mentre resto per continuare a proteggere e crescere le tue sorelline e per essere qui per Riley. So che lo vorresti. 'Buon compleanno mio dolce dolce ragazzo. Eri troppo buono per questo mondo", ha concluso la Presley con un'emoji triste e un cuore spezzato.

Dall'autopsia effettuata sul corpo di ragazzo, morto per essersi sparato in bocca con una pistola, era emersa la presenza di cocaina e alcol .

Fonti vicine al ragazzo avevano inoltre rivelato che Benjamin lottava da tempo con una forte depressione, che aveva cercato di togliersi la vita sei mesi prima e aveva poi trascorso alcune settimane in riabilitazione proprio poco tempo prima di uccidersi.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI